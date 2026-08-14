Altercado en la zona céntrica de Chacabuco

Vecinos llamaron a la Policía.
Esta noche la Policía fue convocada por los vecinos del centro de Chacabuco por un altercado en la vía pública.
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Al parecer, hubo un conflicto entre un vecino y personal de Tránsito. Los vecinos alertaron a la fuerza de seguridad porque escucharon gritos. Tras el arribo de los patrulleros hubo calma. Los involucrados no habrían querido radicar una denuncia. Ocurrió en inmediaciones de Rivadavia e Italia.
Procedimiento. Esta tarde la Policía demoró al menos a una persona en inmediaciones de Juan XXIII y Guardia Nacional.
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