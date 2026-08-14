Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 14 de agosto de 2026

Mix: Inauguración - Buscan a un ganador - Comercios habilitados en julio de 2026

 


Breves.

Inauguración. Esta mañana fueron inaugurados los baños de la Escuela Primaria 45. Se trata de una obra realizada por el Consejo Escolar de Chacabuco. Participó el intendente Rubén Darío Golia



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Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Habitaciones. La oficina de habilitaciones de la Municipalidad de Chacabuco, informó que en el mes de julio se realizaron 7 nuevas habilitaciones y 3 regularizaciones de los siguientes rubros:Venta de Indumentaria Informal - Cocheras - Peluquería Unisex - Taller de Repuestos de Artículos de Electricidad y Electrónicos - Consultorio Psicología - Consultorio Psicopedagógico - Salón de Usos Multiples y Salón de Fiestas

Premio. A través de las redes sociales la agencia de Sarmiento 22 informó que se encuentra disponible un premio de 1.180.000 pesos de la Lotería de Montevideo nocturna del 5 de agosto de 2026. 

Atención Chacabuco

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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