Policiales: Cayó a una zanja - Abandonada en una calle de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se reportaron dos acontecimientos del orden de la seguridad.
Volver a Chacabuquero.
En calle 12 de febrero al 600 un SUV Chevrolet Tracker cayó a una zanja. La conductora, de 77 años pidió ayuda a la policía.
Por otro lado, en Falucho entre Moreno y Zapiola, dos sujetos abandonaron una moto Honda 150cc y escaparon. Fue luego que una mujer los comenzara a filmar porque los veía sospechosos. La Policía se llevó la moto para investigar si es robada.
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