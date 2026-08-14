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viernes, 14 de agosto de 2026

Policiales: Cayó a una zanja - Abandonada en una calle de Chacabuco

Esta noche.

Esta noche se reportaron dos acontecimientos del orden de la seguridad.



Volver a Chacabuquero.

En calle 12 de febrero al 600 un SUV Chevrolet Tracker cayó a una zanja. La conductora, de 77 años pidió ayuda a la policía.

Por otro lado, en Falucho entre Moreno y Zapiola, dos sujetos abandonaron una moto Honda 150cc y escaparon. Fue luego que una mujer los comenzara a filmar porque los veía sospechosos. La Policía se llevó la moto para investigar si es robada.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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