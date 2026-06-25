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jueves, 25 de junio de 2026

Finde en Chacabuco: Concurso de Pesca, Tango, Baile y Recreación en Chacabuco

 


Reglas 

Este fin de semana habrá varias actividades en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El viernes por la noche en el teatro italiano se llevará a cabo el homenaje a Carlos Gardel con la participación de varios cantantes de tango. 

El sábado desde las 13 horas en la escuela de actividades culturales se presentará la muestra estática y dinámica de sus talleres en el marco del trigésimo aniversario. 

El domingo a las 9.00 de comenzará el concurso de pesca de la laguna de Rocha. Cada pescador podrá usar solamente una caña con hasta tres anzuelos; el tamaño mínimo de los pescados debe ser de 25 centímetros y el pescador podrá concursar con la pieza de mayor tamaño que pesqué. El primer premio es el bote lagunero que ilustre esta nota y el resto de los premios serán implementos de pesca.

El domingo a las 11.00 de la mañana en el polideportivo municipal habrá una jornada de baile organizada por el ballet All Dance de Milagros Conlon.

El domingo a las 14.00 en el parque temático habrá una jornada recreativa dirigida a los niños.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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