Finde en Chacabuco: Concurso de Pesca, Tango, Baile y Recreación en Chacabuco

Reglas
Este fin de semana habrá varias actividades en la ciudad de Chacabuco.
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El viernes por la noche en el teatro italiano se llevará a cabo el homenaje a Carlos Gardel con la participación de varios cantantes de tango.
El sábado desde las 13 horas en la escuela de actividades culturales se presentará la muestra estática y dinámica de sus talleres en el marco del trigésimo aniversario.
El domingo a las 9.00 de comenzará el concurso de pesca de la laguna de Rocha. Cada pescador podrá usar solamente una caña con hasta tres anzuelos; el tamaño mínimo de los pescados debe ser de 25 centímetros y el pescador podrá concursar con la pieza de mayor tamaño que pesqué. El primer premio es el bote lagunero que ilustre esta nota y el resto de los premios serán implementos de pesca.
El domingo a las 11.00 de la mañana en el polideportivo municipal habrá una jornada de baile organizada por el ballet All Dance de Milagros Conlon.
El domingo a las 14.00 en el parque temático habrá una jornada recreativa dirigida a los niños.
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