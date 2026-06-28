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domingo, 28 de junio de 2026

Incendio en una casa de Chacabuco con una persona hospitalizada



Esta medianoche. 

Esta medianoche se registró un incendio en una vivienda en un barrio de Chacabuco.



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Tres dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar para combatir las llamas. Los vecinos del lugar no pudieron apagarlas por su cuenta. Una persona menor de edad necesitó ser trasladada al Hospital en ambulancia porque aspiró humo. Lo atendieron en la Guardia Pediátrica. Ocurrió en Favaloro al 600, cuando estaba terminando el partido de la selección argentina de fútbol en el Mundial.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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