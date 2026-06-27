Que en paz descanse: Federico.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Federico Iriart. Falleció a los 42 años. Casa de duelo: Alsina 191. Sepelio a las 16.30.
Liga Deportiva informa que debido al fallecimiento de Federico Iriart (hijo de Raúl Iriart) se suspenden los partidos que se iban a disputar, mañana domingo 28/06, en cancha de Argentino donde el local jugaba vs Peña la Doce en categoría Sub 23 y vs San Martín en categoría +40
Desde Liga Deportiva y los clubes afiliados acompañamos a Raúl y su familia, en este momento.
Q.E.P.D Federico
-
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Se pasaron de copas en Chacabuco y no por el Mundial
- Andaba mal y quedó en evidencia en Chacabuco
- Instalaron una estación meteorológica en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Murió una periodista con lazos con Chacabuco
- Los captó una cámara de seguridad de Chacabuco
- Falleció un docente de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Trabajos en caminos rurales de Chacabuco ante un pronóstico lluvioso a largo plazo
- El tiempo del fin de semana puede traer sorpresas en Chacabuco
- Le robaron en medio de la noche de Chacabuco
- Hubo inspecciones y algo más en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario