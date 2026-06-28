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domingo, 28 de junio de 2026

Peleas y disturbios en la madrugada de Chacabuco

 


De noche. Se agregó el informe de Tránsito.

Durante la madrugada hubo peleas y disturbios en distintos puntos de Chacabuco.



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Se reportaron incidentes en Alsina y Alberdi, la plaza San Martín, la plaza General Paz, Arenales entre 9 de Julio y 12 de Febrero, y Buenos Aires entre Villegas y La Plata. En este último caso, la Policía, que había concurrido por una golpiza de 5 contra 1, pidió que concurriera una ambulancia. Como se puede leer, no hubo incidentes de interés en el Corredor Nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen.


Tránsito. El personal de Tránsito realizó un operativo de prevención sobre Ruta 7 Km 203(los tubos) km 204 (entre Moreno y Alberdi); Juan XXlll. y el Corredor nocturno con recorrido de móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Se retuvieron tres motocicletas una por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco, en estado de alcoholemia positivo; una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco, conducida por un menor de edad;  una motocicleta por falta de chapa patente. Se retuvo una licencia de conducir por falta de casco. Se retuvo un automóvil participe de un accidente(su conductor en estado de alcoholemia positivo.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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