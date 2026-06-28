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domingo, 28 de junio de 2026

Hay que aprovechar esta tarde porque el tiempo semanal en Chacabuco



Para tener en cuenta.

El pronóstico del tiempo no es muy alentador para los siguientes días en Chacabuco.



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Este año el "veranito de San Juan" brilló por ausencia pero al menos sábado y domingo subió la temperatura.Pues bien, desde el lunes se espera que regrese el frío con temperaturas que pueden estar por debajo de 0° centigrados, entre el martes y el jueves. No hay señales que indiquen lluvias



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