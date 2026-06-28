Hay que aprovechar esta tarde porque el tiempo semanal en Chacabuco

Para tener en cuenta.
El pronóstico del tiempo no es muy alentador para los siguientes días en Chacabuco.
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Este año el "veranito de San Juan" brilló por ausencia pero al menos sábado y domingo subió la temperatura.Pues bien, desde el lunes se espera que regrese el frío con temperaturas que pueden estar por debajo de 0° centigrados, entre el martes y el jueves. No hay señales que indiquen lluvias
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