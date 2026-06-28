Incendio en un domicilio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un incendio en un domicilio de Chscabuco.
Volver a Chacabuquero.
ocurrió en Almafuerte entre Pellegrini y Quintana. Según los vecinos, en el lugar vive una familia de apellido Cuello que tiene un depósito de materiales para tapicería, en los fondos. Una mujer recibió asistencia respiratoria por parte de los bomberos. Según comentó un familiar de los moradores, al parecer, las brasas y restos del fuego de un asado se entendieron hasta un galpón donde había distintos muebles y artículos combustibles. Esto terminó convirtiéndose en un incendio. La situación fue rápidamente controlada pero la columna de huno generó mucha incertidumbre entre los vecinos.
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