Choque en cadena en la noche de Chacabuco

Madrugada. Más datos.
Esta madrugada se registró un choque en cadena en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un auto Peugeot que iba circulando chocó con otro de marca VW que estaba estacionado y este colisionó con un rodado Renault que estaba también detenido. No hubo heridos de gravedad pero sí importantes daños. Ocurrió en Almirante Brown entre Jujuy y Arenales. La conductoras del auto Peugeot dió positivo en el test de alcoholemia. El.vehículo fue retenido por Tránsito.
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