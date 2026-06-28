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domingo, 28 de junio de 2026

Choque en cadena en la noche de Chacabuco

 


Madrugada. Más datos.

Esta madrugada se registró un choque en cadena en la ciudad de Chacabuco. 



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Un auto Peugeot que iba circulando chocó con otro de marca VW que estaba estacionado y este colisionó con un rodado Renault que estaba también detenido. No hubo heridos de gravedad pero sí importantes daños. Ocurrió en Almirante Brown entre Jujuy y Arenales. La conductoras del auto Peugeot dió positivo en el test de alcoholemia. El.vehículo fue retenido por Tránsito.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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