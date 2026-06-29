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lunes, 29 de junio de 2026

Policiales de Chacabuco: Alerta por estafas - Choque en la ciudad

 


Para tener en cuenta.

Alerta. Una entidad deportiva de Chacabuco emitió una alerta para la comunidad intentando evitar la comisión de estafas a su nombre. 



Volver a Chacabuquero.

El Club Atlético Argentino informó a proveedores, comercios y a la comunidad en general que no se encuentra realizando compras ni solicitando presupuestos por ningún medio. Ante cualquier consulta o si recibe un pedido en nombre de la institución, se solicita al damnificado que se comunique de inmediato con la Secretaría del Club para verificar la información. Teléfono :2352400801.

Cabe recordar que en la zona se han cometido estafas usando usuarios de WhatsApp falsos que compran materiales o bienes a nombre de personas, entidades o empresas con cuenta corriente en los negocios que son victimas.

Accidente. Una bicicleta y una moto protagonizaron un accidente de tránsito este mediodía. Ocurrió en Maipú entre Saavedra y Reconquista. Una persona de sexo femenino fue trasladada al Hospital.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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