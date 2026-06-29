Parque Solar Castilla para mejorar el suministro local

Comunicado de la Cooperativa Eléctrica.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda informa a la comunidad que, en el marco del Plan de Generación Distribuida Solar que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se confirmó la incorporación de un nuevo Parque Solar en la localidad de Castilla.
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La planta fotovoltaica contará con una potencia instalada de 400 kWp y su operación técnica estará a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda.
La construcción de este parque solar estratégico en Castilla, que actualmente está en proceso de licitación, responde a una necesidad técnica fundamental: la localidad se encuentra ubicada en una zona denominada "punta de línea", es decir, en el extremo final de la red de transmisión y distribución eléctrica. Esta condición geográfica y estructural genera históricamente limitaciones en la calidad del servicio, ya que cualquier contingencia ocurrida en el trayecto previo del tendido interrumpe de forma directa el suministro en la zona.
Con la instalación del nuevo equipamiento de generación fotovoltaica, se logrará inyectar energía limpia directamente a la red local. Esto permitirá mitigar las restricciones de abastecimiento, estabilizar los niveles de tensión y ofrecer un servicio eléctrico más robusto y confiable tanto para los usuarios residenciales como para los sectores productivos de Castilla.
La entrada en operación del Parque Solar de Castilla está proyectada para el año 2027, integrándose a una red provincial que alcanzará los 34 parques solares en funcionamiento.
A través de estas iniciativas sostenibles, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura moderna, el cuidado del medio ambiente y la mejora continua de la calidad de vida de cada uno de los asociados en el partido.
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