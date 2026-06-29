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lunes, 29 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Antonio.. 

 

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- Osmar Antonio Asprella. Falleció a los 96 años. Casa de duelo: Dorrego 72. Sepelio: 30 de junio a las 10.00.

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