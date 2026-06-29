Avanza la investigación del homicidio en Chivilcoy

Joven víctima.
Hubo avances en la investigación del homicidio de un joven en Chivilcoy.
Volver a Chacabuquero.
La Fiscalía interviniente y la Policía lograron identificar al presunto responsable de la muerte de Abraham Laguna de 22 años, con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Hay una búsqueda vigente. Se han realizado allanamientos. La información fue publicada por La Razón de Chivilcoy.
Cabe recordar que el cuerpo del joven fue encontrado por un vecino de Chivilcoy en un predio descampado ubicado en Dorrego y calle 21. La hipositosis del crimen es que había un problema personal entre las partes.
Fotos: La Razón de Chivilcoy
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