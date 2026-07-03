Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 3 de julio de 2026

Incidentes con personal de Tránsito en Chacabuco

 


Antes del partido.

Este viernes agentes de Tránsito fueron amenazados por vecinos.



Volver a Chacabuquero.

El responsable del Área, Gerardo Alejandro, comentó que dos agentes que iban en un móvil por el acceso Elguea - Román comenzaron a ser increpados por dos motociclistas a la altura del paso a nivel. Cuando detuvieron la marcha en el semáforo de Coronel Melián, los motociclistas y otras personas de a pie los amenazaron y una mujer daño el móvil con una cuchilla. Los agentes pudieron irse del lugar. Iban a radicar una denuncua.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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