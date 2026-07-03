Policiales: Cuidado con el sátiro del auto antiguo - Dos complicados

Breves.
Procedencia. A pedido de vecinos, la Policía de Chacabuco buscó e identificó un sujeto de 69 años que circulaba en un auto modelo 80. Una mujer habría alertado a la Policía sobre la presencia de una persona que andaba en auto por el acceso Juan XXIII abriendo la puerta del acompañante a femeninas para que se subiera. El sujeto del coche abordado por la Policía no tenía impedimentos egales para seguir circulando.
Volver a Chacabuquero.
Identificados. Dos personas con pedidos de captura activos fueron demorados esta tarde por la Policía. En uno de los casos, se trató de un sujeto de 36 años que tenía un pedido de paradero por una causa de violencia familiar. Estaba en el centro tomando cerveza con otro masculino. Por otro lado, un masculino de 29 años resultó tener una busqueda por rebeldía por no presentarse a uns convocatoria de la Justicia. Hoy estaba en el kilómetro 203 de la ruta 7.
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