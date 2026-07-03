Que en paz descanse: Luján.
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- Patricia Luján Scarpecce viuda de Bolognese. Falleció a los 63 años. Casa de duelo: Mármol 75. Sepelio a las 16.00
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