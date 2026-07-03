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viernes, 3 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Luján. 

 

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- Patricia Luján Scarpecce viuda de Bolognese. Falleció a los 63 años. Casa de duelo: Mármol 75. Sepelio a las 16.00

-


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