Se supo de dónde era el cerdo con triquinosis analizado en Chacabuco

Criadero de otra ciudad.
Fuentes de la Municipalidad de Chacabuco aclararon la procedencia del cerdo de dónde se extrajo una muestra que dio positivo para triquinosis en los últimos días.
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El pasado lunes en el laboratorio de la Dirección de bromatología de la municipalidad de Chacabuco se analizó una muestra de carne de cerdo aportada por un vecino que había realizado una faena familiar. La misma dio positivo en triquinosis. se notificó la situación a la Senasa y se inició un protocolo por el cual se terminaron quemando todos los chorizos y productos elaborados con la carne porcina carneada.
Chacabuquero consultó con el área para obtener más datos del caso. Según lo informado, el cerdo había sido adquirido por los vecinos de Chacabuco en un criadero de Coronel Mom, partido de Alberti. Este establecimiento fue inspeccionado por la Senasa y se interdicto todo el grupo de animales relacionados con aquel que presentó la parasitosis. Los análisis de triquinosis son gratuitos.
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