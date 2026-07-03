Mix de Chacabuco: Perro escarchado - Encuentro de Toros - Renuncia

Breves.
Escarchado. El frío polar no trajo nieve a Chacabuco pero sí una helada típica del invierno. Una vecina llamada Macarena Cirigliano ha pedido ayuda para un perro que amaneció escarchado wn la vereda de la calle Rivadavia continuación, a la altura de la cancha del Club Rivadavia.
Volver a Chacabuquero.
Torinos. Este sábado desde las 10.00 en Hipólito Yrigoyen y Soberanía Nacional se llevará a cabo un encuentro de autos Torino. Es organizado por el Trotta Racing Team. Habrá servicio de cantina.
Renuncia. En la última edición del Boletín Oficial municipal se consigna que el 1° de mayo de 2026 Carlos Alberto Viscubi dejó de ser coordinador de la estación de colectivos de Chacabuco. Había presentado la renuncia al menos el 17 de abril de 2026 cuando el intendente Rubén Darío Golía firmó el correspondiente decreto.
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