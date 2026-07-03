Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 3 de julio de 2026

Otra persona fue detenida por Narcotráfico en Chacabuco

 


Nuevo procedimiento.

Otra persona fue detenida por una causa de narcotráfico en las últimas horas.



Volver a Chacabuquero.

Se trató de un procedimiento realizado por la Policía de la provincia con asiento en Chivilcoy que llegó a Chacabuco a través de una denuncia. El allanamiento fue realizado en una vivienda ubicada en inmediaciones de Pellegrini y Matheu. El detenido tiene 45 años. Se acusó de tenencia de estupefacientes para su comercialización.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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