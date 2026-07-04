Joven de Chacabuco recuperó la moto robada

Detalles.
Un vecino de Chacabuco recuperó la moto que le habían robado días atrás.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la Keller 110 que le habían sustraída Alan Canteros en Junín, donde estudia. La Policía hizo un allanamiento en el barrio San Antonio de la vecina ciudad (En Chacabuco hay uno que se llama igual). El vehículo fue encontrado sin los plásticos del carenado y con el escape cortado. Hou le entregaron la moto al vecino.
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