Futbolista de Chacabuco tiene nuevo club en Italia

Fichado.
Un futbolista de Chacabuco sigue desarrollando su carrera en Italia.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Diego Federico González, defensor, que desde hace unos años juega en el ascenso del país europeo. Dejó Lagonegro para ser fichado por el ASD Tricarico Pozzo di Sicar. Es un club de la ciudad de Tricarico, en la región de Basilicata. Compite en la división Eccellenza Lucana y juega sus partidos como locales en el Estadio Paolo Carbone. El equipo cuenta con un plantel internacional que ha incluído a jugadores sudamericanos como los argentinos Lautaro Menéndez y Julián Moyano, y el colombiano Juan Sebastián Carvajal Sánchez.
En la presentación junto con Carvajal Sánchez, desde la entidad deportiva destacaron a González por su "estructura física, fiabilidad y experiencia, González viene a fortalecer la división atrasada poniendo al equipo disponible personalidad, solidez y espíritu de sacrificio".
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