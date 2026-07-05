Cuando juegue la selección puede haber un cambio en el tiempo de Chacabuco

Perspectiva. Además, comunicado sobre los partidos de fútbol programados para este domingo en Chacabuco.
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El invierno seguirá avanzando esta semana en Chacabuco y la zona aunque cuando juegue la selección argentina de fútbol en el Mundial puede haber cambios.
El lunes volverá a bajar la temperatura pero a partir del martes, cuando Argentina se enfrente con Egipto por los Octavos de Final, la máxima pronosticada ronda los 17° centígrados. Puede ser un clima agradable que contrastará con el frío registrado el viernes pasado.
La temperatura volverá a descender desde el jueves. Por el momento no se han anunciado lluvias.
Comunicado. Liga Deportiva informa que por razones climáticas se suspenden todos los partidos programados para el día de hoy Domingo 05/07
Por lo que quedan suspendidos los partidos de Divisiones Formativas que iban a disputar
Viamonte FC vs Argentino
River Plate Ch vs 9 de Julio
También los partidos finales entré Argentino vs Peña la Doce en Sub 23 y Argentino vs San Martín en categoría +40
De igual manera se suspende la jornada de Fútbol Femenino que se iba a disputar en cancha de San Martín
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