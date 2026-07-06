Conmoción en la región por la muerte de un conocido joven

Ruta de la muerte, a unos kilómetros de Chacabuco.Ha causado conmoción la muerte de un conocido joven en un siniestro vial que ocurrió a 250 kilómetros de Chacabuco.
Perdió la vida tras un choque frontal entre vehículo Sebastián "Chatterbox" Funes quien tenía 1,6 millones de seguidores en Youtube. También murió su padre Juan Manuel "Chocha" Funes. Ambos iban en un auto que volcó y terminó en la banquina de la ruta 5 a la altura de Pehuajó. La madre y la hermana sobrevivieron al poder salir del rodado por sus propios medios. El Honda Civic en cuestión impactó contra una camioneta en la tarde del domingo. Casualmente, la familia Funes estaba en la ruta por el funeral de la abuela de Chatterbox.
Funes subía videos sobre videojuegos desde hace 6 años. Tenía 27 años. En los últimos años la ruta nacional 5 se ha convertido en escenario de innumerables siniestros viales, sobre todo en el tramo que se inicia en Chivilcoy y donde no avanza la transformación en autopista.
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