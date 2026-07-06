Corte programado de energía para este lunes en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día lunes 6 del corriente mes se efectuará una interrupción parcial de energía eléctrica en el alimentador N° 9.
Volver a Chacabuquero.
Será desde las 12:00 hs. a 13:00 hs., afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Roca, Avellaneda, Ruta Nacional 7, Rep. de Irlanda, el Barrio Ferro y Parque Industrial. Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión.- Se suspende por lluvia.
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