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lunes, 6 de julio de 2026

Corte programado de energía para este lunes en Chacabuco

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día lunes 6 del corriente mes se efectuará una interrupción parcial de energía eléctrica en el alimentador N° 9.



Volver a Chacabuquero.

Prepizzas El Buda para ver la selección

Será desde las 12:00 hs. a 13:00 hs., afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Roca, Avellaneda, Ruta Nacional 7, Rep. de Irlanda, el Barrio Ferro y Parque Industrial. Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión.- Se suspende por lluvia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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