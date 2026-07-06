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lunes, 6 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: María. 

 

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- María Gregoria Lanzavecchia. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Castilla. Sepelio a las 16.00.

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