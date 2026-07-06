Mix: Elevaron proyectos por donación y máquinas -Chacarereada en el Puente - Fiesta de la Carneada

Breves.
Proyectos. El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Chacabuco informó que el día de hoy el Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Deliberante dos proyectos de ordenanzas.
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El primero es la donación a favor de la Universidad Tecnológica Nacional el edificio sito en Av. Solís y Olavarría para la transformación de la Facultad Regional Chacabuco. Y el segundo, para autorizar al ejecutivo la toma de un Leasing con opción de compra con el Banco Provincia por la suma de mil millones destinados a la adquisición de equipos y unidades para ser empleados en servicios públicos y otras prestaciones. Ambos temas fueron hablados con los presidentes de bloque del concejo.
Chacarereada. Este jueves 9 de julio, en el marco de la celebración del Día de la Independencia, la localidad de Rawson se vestirá de fiesta para vivir una jornada patria profundamente ligada a su identidad para celebrar, además, el 71° aniversario de su icónico puente peatonal ferroviario.
09:30 hs – Taller de Capacitación en Danzas: En el Centro Cultural "Ave Fénix" se dictará el Taller de Danzas Regionales y de Proyección, a cargo de los reconocidos profesores Rosana Pajón y José Villagra, llegados desde Mercedes, B.A. La capacitación tiene un valor de $10.000, otorgará certificado digital de participación y mantiene su inscripción abierta comunicándose al 2325-681637.
12:15 hs Gran Chacarereada: El punto de encuentro será el Puente Peatonal Ferroviario en su 71° aniversario. Se invita a todos los asistentes a concurrir con un poncho para unificar la vestimenta. La cantina del almuerzo estará a cargo de la comisión del Club San Lorenzo.
A partir de la tarde – Gran Peña y Atractivos: Las actividades se trasladarán al sector de la estación de trenes con una gran peña que reunirá a folcloristas locales y de la zona, acompañados por diversos grupos de danzas Kermesse Mundialista: Juegos y entretenimientos con numerosos premios para los más chicos. Exposición Fotográfica: Muestra a cargo de la Sra. Fernanda Zanlungo. Museo Ferroviario y Cantina: Servicio de cantina continuo y el museo abierto al público para visitas guiadas durante toda la tarde.
Carneada. El domingo 12 de julio de 2026 dn Pla, partido de Alberti, se realizará la 3º Fiesta de la Carneada Tradicional y Kermese de Campo, con entrada gratuita.Será desde las 10:30, en la localidad ubicada en Ruta 5, entre las rutas 51 y 46.
Habrá demostración de carneada tradicional con cuatro equipos de trabajo, cantina de campo a cargo de la Sociedad de Fomento de Plá, feria, juegos y exposiciones, peña folclórica y baile de campo. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Fomento Plá y la Municipalidad de Alberti.
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