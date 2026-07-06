Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 6 de julio de 2026

Le robaron en la fría madrugada de Chacabuco

 


Y con neblina también.

Un vecino sufrió un robo en horas de la fría  y húmeda madrugada de Chacabuco, mientras buena parte de las personas estaba durmiendo.



Volver a Chacabuquero.

Le sustrajeron una Moto Gilera Smash azul patentada que estaba en un garaje. Ocurrió en inmediaciones de Pellegrini y 829. La Policía estuvo en el lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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