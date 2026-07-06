Otro robo en Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se reportó otro robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Sustrajeron pertenencias y dinero en efectivo de dos viviendas ubicadas en un mismo lote. Fueron forzadas una puerta y una ventana. Sucedió mientras no había nadie en el lugar. Ocurrió en inmediaciones de Casasco y 25 de Mayo.
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