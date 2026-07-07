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martes, 7 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Susana. 

 

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- Amelia Susana Bressano viuda de Vaninetti. Falleció a los 88 años. Cas de duelo: Saavedra 69. 

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