Que en paz descanse: Susana.
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- Amelia Susana Bressano viuda de Vaninetti. Falleció a los 88 años. Cas de duelo: Saavedra 69.
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