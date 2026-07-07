Más datos del choque entre un camión y una moto en Chacabuco

Esta mañana.
Está mañana se registro un accidente de tránsito que involucró una moto y un camión en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer necesitó asistencia médica. Quedó tendida en la vereda donde recibió primeros auxilios por parte de un bombero voluntario. La mujer sería de apellido Martelli y tendría 42 años. Fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en San Lorenzo y Catamarca. El chofer del camion es de apellido Soto de 56 años.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chacabuco helado: La costosa realidad de calefaccionarse con electricidad
- Más detalles de cómo fue recuperada una moto robada en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Muchas multas labradas en un día en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- La ruta 7 tiene nuevo consecionario y se viene el peaje en Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Conmoción en la región por la muerte de un conocido joven
- Cineasta de Chacabuco terminó un rodaje
- Corte programado de energía para este lunes en Chacabuco
- Mix: Elevaron proyectos por donación y máquinas -Chacarereada en el Puente - Fiesta de la Carneada
- Le robaron en la fría madrugada de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- La semana laboral de Chacabuco inicia con una alerta meteorológica
- No los salvó la lluvia de ser sancionados en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario