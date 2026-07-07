Más detalles de cómo fue recuperada una moto robada en Chacabuco

Así apareció.
En las últimas horas fue recuperada una moto que había sido robada.
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El dueño se mostró agradecido para con la Policía por la tarea realizada. Al parecer, se buscaron imágenes de cámaras de seguridad lo que permitió individualizar a los posibles ladrones. El rodado fue hallado en un monte ubicado cerca del barrio San Cayetano. La moto había sido robada en la madrugada del lunes del garage de una vivienda ubicada en inmediaciones de Pellegrini y 829. Al ser recuperado el rodado evidenció el faltante de plásticos del carenado.
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