Camiones, acoplados y algo más, multados en Chacabuco

Detalles.
Este es el informe diario de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco.
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Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; tres actas de infracción por girar a la izquierda; tres actas de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida.
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