Alejandro: "La inspectora fue agredida verbal y físicamente"

En respuesta a la nota pedida de una vecina de Chacabuco.
Chacabuquero se comunicó con el subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, para conocer su opinión en torno a la nota pedida de una vecina que dice que fue agredida por una agente este martes en Chacabuco
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"Esto pasó hoy a la mañana en un operativo dinámico como los que hacemos todos los días, en distintos puntos de la ciudad -expresó-.Estaban los inspectores sobre Cervantes y Alfonsín. Venía circulando una moto Gilera 150cc y gira a la izquierda. Los inspectores la detienen. El conductor venía sin casco y la acompañante sí tenía casco. Les pidieron la documentación. El conductor no tenía licencia ni nada. La mujer tenía la documentación. La inspectora estaba mirando la documentación. La mujer la agredió verbalmente, usando malas palabras. Luego le pega un manotazo a la inspectora le quiere sacar el talonario y la documentación del vehículo que tenía en la mano. La mujer agrede físicamente a la inspectora. Hubo un forcejeo. La inspectora fue al hospital porque se lastimó el dedo. Luego se hizo la denuncia".
Dato, el conductor de la moto es el mismo que está noche fue detenido por la Policía en el marco de los incidentes que terminaron con la vidriera y una puerta dañada en el Círculo Católico de Obreros.
Nota relacionada:
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