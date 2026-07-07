"Una agente de Tránsito me agredió en Chacabuco"

Nota pedida.
Hoy siendo las 10.00 de la mañana estaba llendo ala Fiscalía y en Cervantes y Alfonsín me encuentro con Transito. No estaban haciendo operativos. Estaban parados. Me pidieron los papeles de la moto y una de las agentes de transito me agredió y ahí comenzó una pelea. Fui a radicar la denuncia y no me la tomaron.
Firma:
Johana Vallejo
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