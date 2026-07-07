Demorado en los campos de Chacabuco

Buscado en otra ciudad.
Una perdona de sexo masculino fue demorada por la Patrulla Rural en las ultimas horas.
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Fue porque al ser identificado en el Cuartel I de Chacabuco se detectó que tenía pendiente una averiguación de paradero por una causa de robo que tramita en un Juzgado de Junín. Recuperó la libertad tras ser notificado de la fecha de la audiencia judicial
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