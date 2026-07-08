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miércoles, 8 de julio de 2026

Investigan un crimen en una ciudad cercana a Chacabuco

 


Últimas horas.  

En una ciudad de la zona se está investigando un femicidio ocurrido recientemente.



Volver a Chacabuquero.

Esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 32 años con una lesión en la cabeza compatible con un disparo de arma de fuego. Ocurrió en una vivienda ubicada en Iberlucea entre Lavalle y Belgrano de la ciudad de Junín. Se está buscando a una persona de sexo masculino en toda la región que sería el principal acusado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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