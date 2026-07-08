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miércoles, 8 de julio de 2026

Más datos del acidente en Chacabuco con una lesionada

 

Esta tarde.

Esta tarde se reportó un accidente en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una ciclista de 75 años fue trasladada al Hospital luego de caer al pavimento tras golpear la puerta de una camioneta estacionada que fue abierta. Sería de apellido Gallo. Ocurrió en Alfonsín y Pringles.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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