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jueves, 9 de julio de 2026

Choque e incidentes en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Esta madrugada se registraron un choque e incidentes en inmediaciones del Corredor Nocturno de la ciudad de Chacabuco.



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Un auto sufrió graves daños tras chocar con otro. Ocurrió en Espora entre Hipólito Yrigoyen y Olavarría. El coche fue secuestrado porque el conductor se retiró del lugar sin hacer el test de alcoholemia.

También hubo peleas en el horario de cierre de los locales nocturnos. Una de ellas se desarrolló en la plaza General Paz.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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