Siguen detectando a menores motorizados

Informe de Tránsito
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que este miércoles se retuvieron once motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; dos conducidas por menores de edad; 12 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garage.
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