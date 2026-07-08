Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 8 de julio de 2026

Siguen detectando a menores motorizados

 


Informe de Tránsito 

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que este miércoles se retuvieron once motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; dos conducidas por menores de edad;  12 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garage.



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