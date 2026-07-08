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miércoles, 8 de julio de 2026

Le robaron al Duke en Chacabuco

 


Nota pedida.

Ayer por la mañana le robaron la moto a Duke Schettino desde la puerta de Radio Chacabuco quien es reconocido por su labor de locutor. Es una herramienta de trabajo fundamental para él ya q era su única movilidad. Es una moto mondial 110 color negra



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Cualquier información o dato que pueda ayudar a recuperarla será de enorme valor. Por favor, comunicarse directamente con la Radio Chacabuco ( Santa Fe 42) Desde ya, muchas gracias por la difusión y la solidaridad

Firman:

Familiares de Schettino.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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