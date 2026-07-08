Gestiones en La Plata por Chacabuco

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El Intendente Municipal, Darío Golía, mantuvo una intensa agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, acompañado por Nicolás Golía y el secretario de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda., Juan Manuel Golía, con el objetivo de continuar gestionando proyectos estratégicos para el desarrollo de Chacabuco.
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La primera reunión se llevó a cabo con Omar Furlán, subsecretario de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la Provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro se analizaron distintas iniciativas para el distrito, entre ellas la posibilidad de acceder a una línea de leasing destinada a la adquisición de maquinaria y vehículos que permitirán seguir fortaleciendo los servicios que presta el Municipio. Posteriormente, fueron recibidos por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, con quien desarrolló un amplio temario vinculado a políticas de movilidad y seguridad vial.
Uno de los principales ejes de la reunión fue el avance del proyecto para la implementación del transporte público de pasajeros en Chacabuco, un servicio muy esperado por la comunidad. En ese marco, se trabajó sobre los aspectos técnicos y legales necesarios para dar los próximos pasos hacia su puesta en funcionamiento.
También, gestionó la incorporación de impresoras para la emisión de licencias de conducir y la implementación de nuevos programas de prevención y educación vial destinados a fortalecer la seguridad en el distrito. Al finalizar la jornada, el Intendente Darío Golía expresó: "Es una alegría poder compartir proyectos con un ministro que escucha, da respuestas y acompaña permanentemente a los municipios. Seguimos gestionando para que Chacabuco continúe creciendo con más servicios y mejores oportunidades para todos los vecinos".
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