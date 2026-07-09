Personas heridas en un barrio de Chacabuco

Esta noche. Confrontación. Hay menores involucrados.
Esta noche se reportaron 3 personas en un barrio de Chacabuco.
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Al parecer, hubo una pelea con armas blancas en el barrio La Construcción, en 645 entre Juan XXIII y La Rioja. Se pidieron varios móviles policiales y dos ambulancias. Fue trasladado al Hospital un joven de 17 años con una lesión de arma blanca. Posteriormente, los otros heridos tuvieron el mismo destino. También se solicitó presencia policial en el nosocomio local para poder garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes entre las partes o sus familiares. Posteriormente, un patrullero llevó a un menor a la Guardia Pediátrica del Hospital para que recibiera atención médica.
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