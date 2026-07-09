Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Eulalia.
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- Nilda Eulalia Rosa viuda de Frontera. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Pinto 623.Sepelio: i10 de julio a las 9.00.
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