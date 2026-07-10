Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 10 de julio de 2026

No pasaron la soplada en Chacabuco

 


Madrugada.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los controles de la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

Operativo en Belgrano y Arenales: Se secuestro 2 vehículos por alcoholemia positiva del conductor y falta de documentación (licencia, seguro), 1 licencia retenida por falta de seguro y otra licencia retenida por falta de casco,

Operativo dinámico: 2 motos retenidas; una por falta de documentación reglamentaria (licencia, seguro, cédula), y  otra por falta de casco, luces y faros y documentación reglamentaria (licencia, seguro, cédula).


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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