No pasaron la soplada en Chacabuco

Madrugada.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los controles de la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Operativo en Belgrano y Arenales: Se secuestro 2 vehículos por alcoholemia positiva del conductor y falta de documentación (licencia, seguro), 1 licencia retenida por falta de seguro y otra licencia retenida por falta de casco,
Operativo dinámico: 2 motos retenidas; una por falta de documentación reglamentaria (licencia, seguro, cédula), y otra por falta de casco, luces y faros y documentación reglamentaria (licencia, seguro, cédula).
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