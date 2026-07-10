Se informó cuáles caminos de Chacabuco se están arreglando

Municipio.
La Municipalidad de Chacabuco informó que continúa avanzando con el mantenimiento de la red vial rural para mejorar la transitabilidad y acompañar el desarrollo de la producción agropecuaria. Durante este feriado, las cuadrillas municipales trabajaron en distintos sectores del distrito realizando tareas de reparación y repaso de caminos.
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El subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, informó que las intervenciones se llevaron adelante en el camino ancho a Bragado, desde la Ruta Provincial N.º 30 hasta el puente Santa Rosa; en el tramo que une Silveyra con Monroe; en el camino a la Capilla, desde El Juncal hasta Caryjuan; y en el camino a La Colmena. El funcionario destacó que los trabajos se desarrollan de manera sostenida con el acompañamiento de Daniel Tarantino, director de la Zona V de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, con quien se coordina la planificación de las tareas, el mantenimiento y la logística vial.
Asimismo, adelantó que durante los próximos días continuarán las intervenciones en los caminos rurales de San Carlos I, San Carlos II y San Patricio, reafirmando el compromiso de la gestión del intendente Darío Golía de seguir mejorando la infraestructura vial para brindar mejores condiciones de circulación a productores, transportistas y vecinos del sector rural.
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