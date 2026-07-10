Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 10 de julio de 2026

Se informó cuáles caminos de Chacabuco se están arreglando

 


Municipio.

La Municipalidad de Chacabuco informó que continúa avanzando con el mantenimiento de la red vial rural para mejorar la transitabilidad y acompañar el desarrollo de la producción agropecuaria. Durante este feriado, las cuadrillas municipales trabajaron en distintos sectores del distrito realizando tareas de reparación y repaso de caminos.



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El subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, informó que las intervenciones se llevaron adelante en el camino ancho a Bragado, desde la Ruta Provincial N.º 30 hasta el puente Santa Rosa; en el tramo que une Silveyra con Monroe; en el camino a la Capilla, desde El Juncal hasta Caryjuan; y en el camino a La Colmena. El funcionario destacó que los trabajos se desarrollan de manera sostenida con el acompañamiento de Daniel Tarantino, director de la Zona V de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, con quien se coordina la planificación de las tareas, el mantenimiento y la logística vial.

Asimismo, adelantó que durante los próximos días continuarán las intervenciones en los caminos rurales de San Carlos I, San Carlos II y San Patricio, reafirmando el compromiso de la gestión del intendente Darío Golía de seguir mejorando la infraestructura vial para brindar mejores condiciones de circulación a productores, transportistas y vecinos del sector rural.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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