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viernes, 10 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Nahuel. 

 

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  - Facundo Nahuel Catarino. Falleció a los 23 años. Casa de duelo: Ruta 7 km 213. Sepelio a las 16.30

-


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