Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Nahuel.
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- Facundo Nahuel Catarino. Falleció a los 23 años. Casa de duelo: Ruta 7 km 213. Sepelio a las 16.30
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