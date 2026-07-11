Controles de nocturnidad en Chacabuco: alcoholemia positiva y secuestros

De noche.
Esta madrugada se realizaron controles de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron tres automóviles; dos de los mismos con sus conductores en estado de alcoholemia positivo; uno por circular sin documentación reglamentaria.
Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria una de las mismas sin chapa patente.
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