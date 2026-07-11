Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 11 de julio de 2026

Controles de nocturnidad en Chacabuco: alcoholemia positiva y secuestros

 


De noche.

Esta madrugada se realizaron controles de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto"

Se retuvieron tres automóviles; dos de los mismos con sus conductores en estado de alcoholemia positivo; uno por circular sin documentación reglamentaria.

Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria una de las mismas sin chapa patente.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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