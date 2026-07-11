Una buena idea para el tren de Chacabuco que llega tarde

Situación.
Desde hace unas semanas el Ferrocarril de pasajeros que une la Ciudad de Buenos Aires con Junín, parando en Chacabuco y sus localidades, ofrece un servicio diferencial para los usuarios del Área Metropolitana. Es una buena idea que llega tarde.
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Básicamente, es la apertura del "Martita" a posibles pasajeros del tren urbano que va desde Retiro a Cabred, en hora pico, por la madrugada y por la tarde. Pagando un poco, más pueden acceder a un viaje con menos paradas y duración más corta, mejores butacas, aire acondicionado, baños, enchufes para cargar los teléfonos celulares, agua caliente para tomar mates, un coche comedor, y ausencia de vendedores ambulantes.
Cualquiera que haya usado el tren San Martín urbano sabe que los días hábiles desde las 17.00 en adelante los vagones están repletos de gente que viajan parados y nadie agrega más coches o más frecuencias. Es una experiencia que dista mucho de ser agradable y puede acabar generando stress y agobio.
El servicio diferencial se puede tomar en Manzanares, Cabred, Pilar y José C Paz. Los pasajes solamente se pueden comprar por el sitio web de Sofse porque las boleterias del servicio urbano se dedican a recargar la tarjeta Sube.
¿Cuál es el problema? Que este servicio diferencial llega tarde. Los usuarios acceden a beneficios que para los pasajeros de larga distancia son habituales pero están en decadencia porque parece no haber inversión. Muchos baños están clausurados desde hace tiempo. Los enchufes en algunos casos están rotos. El coche comedor ya no opera en la mayor parte del trayecto abarcado por el servicio diferencial.
Por momentos parece que se inauguró el servicio diferencial porque se venden menos pasajes de larga distancia y no para descomprimir el servicio urbano.
La realidad es que se necesita una recuperación de las vías para que los trenes puedan circular a mayor velocidad, e inversión en mantenimiento, y mejorar la calidad de los servicio. Ojalá muchas personas utilicen el servicio diferencial pero que la empresa que opera los Ferrocarriles no se olvide de los habitantes de las localidades del resto de las paradas.
Firma:
Cristian "Chacabuquero", usuario del servicio de larga distancia
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