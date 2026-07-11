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sábado, 11 de julio de 2026

Una entidad festeja el aniversario en el centro de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Una conocida entidad de Chacabuco festejará su aniversario en la plaza San Martín. 



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto"

Será este domingo desde las 14.30. Habrá bandas en vivo y grupos de danza. Se trata del 14° Aniversario del desembarco de la Red Solidaria en Chacabuco. Los vecinos que asistan pueden aportar un alimento no perecedero para entregar a familias de bajos recursos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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