Una entidad festeja el aniversario en el centro de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Una conocida entidad de Chacabuco festejará su aniversario en la plaza San Martín.
Volver a Chacabuquero.
Será este domingo desde las 14.30. Habrá bandas en vivo y grupos de danza. Se trata del 14° Aniversario del desembarco de la Red Solidaria en Chacabuco. Los vecinos que asistan pueden aportar un alimento no perecedero para entregar a familias de bajos recursos.
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